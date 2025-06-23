В АТОР рассказали о последствиях авиационного коллапса в России

Свыше 11 тыс организованных туристов пострадали из-за массовых задержек и отмен рейсов в выходные. По данным АТОР, несколько тысяч рейсов были затронуты коллапсом в авиации.

В связи с авиационным коллапсом, наблюдавшимся в РФ в минувшие выходные, с отменами и задержками рейсов столкнулись порядка 11 тыс туристов, сообщает во вторник АТОР.

"Из-за авиационного хаоса пострадали более 11 тыс организованных туристов. Путешественники столкнулись с длительными задержками и отменами рейсов как при вылете на отдых, так и на обратном пути"

– АТОР

В РФ с 5 по 7 июля отменили и задержали тысячи авиарейсов. Последствия этой ситуации сохраняются на некоторых направлениях до сих пор. Массовые туристы в основном столкнулись с проблемами, связанными с рейсами между РФ и Египтом, РФ и Турцией, уточнили в Ассоциации, передает ТАСС.