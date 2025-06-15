В АТОР допустили снижение турпотока из России в ОАЭ и Египет в 2025 году

В АТОР заявили, что турпоток из России в ОАЭ и Египет в 2025 году может снизиться. В 2024 году почти 2 млн россиян посетили Эмираты.

Руководитель Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе допустила снижение туристического потока из России в Арабские Эмираты и Египет по итогам текущего года.

Глава АТОР сообщила, что турпоток из России в страны по итогам 2025 года может уменьшиться менее чем на 1%. Она напомнила, что у ряда компаний была неделя провала продаж.

"Да, была неделя провала продаж - до 40% у некоторых компаний, - но они начали восстанавливаться. Зная поведение наших туристов, если ничего страшного не произойдет, то по итогам года может быть менее 1% будет снижение"

- Майя Ломидзе

Ранее она заявила, что конфликт между Ираном и Израилем не скажется на популярности Эмиратов. Ломидзе добавила, что ОАЭ входят в пятерку наиболее востребованных направлений.

Стоит отметить, что в прошлом году около 2 млн российских путешественников отдохнули в Эмиратах. Что касается Египта, то в 2024 году эту страну посетили 1,48 млн туристов из России.