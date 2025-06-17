Кризис на Ближнем Востоке не повлияет на популярность ОАЭ у россиян – АТОР

В АТОР заявили, что ОАЭ не потеряет популярности, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке. Там добавили, что число туристов из Росси в ОАЭ растет каждый год.

Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что конфликт между Израилем и Ираном не скажется на позициях ОАЭ на российском туристическом рынке.

Руководитель АТОР подчеркнула, что Эмираты входят в пятерку наиболее востребованных направлений туризма среди российских путешественников в течение всего года.

Ломидзе также сообщила, что количество отдыхающих из России в Арабских Эмиратах каждый год растет, туристический поток составляет свыше 500 тыс человек.

Она отметила, что конфликт на Ближнем Востоке не скажется на позициях ОАЭ, страна остается одной из продаваемых и востребованных стран на российском туристическом рынке.

При этом Ломидзе признала факт "определенного снижения продаж в ОАЭ из-за конфликта в регионе. Глава АТОР добавил, что это коснулось не только Эмиратов.