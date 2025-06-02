Вестник Кавказа

Конфликт Израиля и Ирана снизил спрос на отдых в ОАЭ

Пляж в Дубае
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Туроператоры зафиксировали снижение спроса на отдых в ОАЭ из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Есть также отмены туров, которые не носят массовый характер.

Путешественники стали отменять туры в ОАЭ из-за эскалации конфликта между Израилем и Ираном, однако аннуляции бронирований не носят массовый характер, рассказала пресс-служба РСТ, ссылаясь на данные туроператоров.

"По данным группы компаний "Слетать.ру", сразу после возобновления ирано-израильского конфликта и мощного сбоя авиасообщения в ближневосточном регионе спрос на Арабские Эмираты снизился на 30-40%, есть аннуляции туров"

- РСТ

Компания отметила, что старается не отменять, а переносить даты тура. По ее данным, продажи туров в Египет также снизились.

Другой туроператор передал, что с 13 июня по ОАЭ и Египту есть небольшое снижение спроса. Подобное наблюдают и по Турцию, однако в данном случае пониженный спрос связан скорее с окончанием длинных выходных.

В пресс-службе добавили, что дальнейшая ситуация будет зависеть от развития конфликта на Ближнем Востоке, его продолжительности и масштаба.

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