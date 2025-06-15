Опасно ли сейчас лететь в ОАЭ, Турцию, Египет и другие страны Ближнего Востока?

На фоне продолжающегося конфликта между Ираном и Израилем, многие мировые авиакомпании меняют маршруты рейсов в ближневосточные страны, а некоторые даже приостанавливают авиасообщение с рядом государств. О том, в каких странах Ближнего Востока сейчас опасно, а в каких нет - рассказываем в нашем материале.

Опасно ли сейчас в Израиле?

В настоящее время отправляться в Израиль опасно, поскольку страна находится в состоянии вооружённого конфликта с Ираном, а также с Палестиной. Российский МИД, в частности, призывает россиян воздержаться от поездок в ближневосточное государство. 13 июня в Израиле было объявлено чрезвычайное положение в связи с ракетными ударами со стороны Ирана, а также атаками БПЛА на города и поселения страны. Израильский аэропорт Бен-Гуриона сейчас не работает до дальнейшего распоряжения. Фактически, страна отрезана от международного авиасообщения, её воздушное пространство закрыто. В ближайшее время улететь в Израиль не получится, более того, даже после возобновления полётов, количество рейсов, скорее всего, будет ограничено, по соображениям безопасности.

Израиль также призывает, в том числе своих граждан, воздержаться от попыток попасть страну через Иорданию или Синайский полуостров.

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Опасно ли сейчас в Иране?

Иран, как и Израиль, страна, от поездок в которую призывает воздержаться российский МИД, поскольку в ней крайне опасно. Последние несколько дней Иран подвергается ракетным атакам со стороны Израиля, соответственно, его воздушное пространство тоже закрыто до дальнейшего распоряжения. Росавиация запретила российским авиаперевозчикам выполнять рейсы в Иран как минимум до 26 июня. На сегодняшний день небезопасно на всей территории страны в связи с непредсказуемостью ракетных ударов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Безопасно ли сейчас лететь в Египет?

У Египта общая граница с Израилем, протяженность которой составляет чуть более 205 километров: она находится на севере Синайского полуострова. В настоящее время воздушное пространство Египта открыто, и угрозы для основных туристических направлений страны, в том числе Хургады, Шарм-Эль-Шейха, Марса-Алама, Александрии и Каира нет. Между тем, министерства иностранных дел ряда стран рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок в Северный Синай. В целом на данный момент отдыхать в Египте безопасно, однако ситуация на Ближнем Востоке может измениться в любой момент.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Безопасно ли сейчас лететь в Турцию?

Расстояние между Турцией и Израилем составляет почти 880 километров, а вот с Ираном у Турецкой Республики общая граница на востоке протяженностью в 534 километра. Министерство иностранных дел Турции не опубликовало никаких предупреждений для туристов в связи со сложившейся на Ближнем Востоке обстановкой, однако особую осторожность следует соблюдать в регионах на границе с Ираном, в частности, в провинциях Агры, Ыгдыр, Ван и Хаккяри.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Опасно ли сейчас в Иордании?

Иордания находится между Израилем и Ираном, и делит с первым границу, протяженностью более 300 километров. Росавиация запретила российским авиакомпаниям выполнять рейсы в воздушном пространстве Иордании до 26 июня. В воскресенье Иордания во второй раз закрыла своё небо для авиаперелётов, а Амман сообщил, что военные страны перехватили несколько баллистических ракет, которые попали в воздушное пространство страны. Между тем израильско-иорданская граница остаётся открытой, в том числе и для тех, кто эвакуируется из Израиля.

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Стоит ли сейчас лететь в ОАЭ?

ОАЭ и Иран разделяют почти 850 километров, и в настоящий момент как в Дубае и Абу-Даби, так и в других городах ближневосточного государства безопасно. Никаких предупреждений для иностранных туристов министерство иностранных дел ОАЭ не публиковало, однако местные аэропорты предупреждают о возможных отменах и задержках региональных рейсов в связи с ирано-израильским конфликтом. 15 июня ряд местных авиакомпаний отменили все рейсы в Иорданию, Ливан, Иран и Ирак на несколько дней.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где еще опасно на Ближнем Востоке?

Обстановка на всём Ближнем Востоке остается неопределенной и вызывающей опасения. В любой момент ситуация может измениться, как в лучшую, так и в худшую сторону, и воздушное пространство стран, которое на данный момент открыто, может быть закрыто из-за угроз безопасности. В последние несколько дней авиаперевозчики большинства стран Ближнего Востока меняют маршруты рейсов, чтобы исключить выполнение рейсов над Ираном, Ираком, Иорданией и Израилем. Тем, кто собрался в любую из стран региона, перевозчики рекомендуют внимательно следить за новостями, в том числе и авиакомпаний, которые осуществляют рейсы в ближневосточные государства.

Рекомендации для туристов на Ближнем Востоке

В большинство стран Ближнего Востока в настоящее время можно попасть, однако отправляясь в регион, где продолжается острая фаза конфликта между Израилем и Египтом, следует себя обезопасить следующим образом: