Война Израиля и Ирана. Сигналы мира

Иран зондирует почву для прекращения боевых действий, Израиль пока не готов останавливать военную операцию, а Трамп не оказывает на него давления.

Вот уже четвертый день Израиль и Иран обмениваются ударами по военным целям и ключевым объектам гражданской, энергетической и ядерной инфраструктуры друг друга.

С той и другой стороны военные действия сопровождаются угрожающими заявлениями. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыто говорит о намерении свергнуть правящий режим в Исламской Республике, а в КСИР, потерявшем большую часть руководства, не хотят останавливать бои до полного уничтожения Еврейского государства.

Тем не менее, иранская сторона демонстрирует готовность к завершению конфликта. Тегеран пытается убедить мировое сообщество в том, что он не собирается создавать ядерное оружие и, следовательно, у ЦАХАЛ нет оправданий в атаках на иранскую ядерную программу.

"Четкая позиция государства, на которую неоднократно указывал верховный лидер, заключается в отказе от обладания [ядерным оружием] и отсутствии стремления к разработке ядерного оружия", - заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

После негативной оценки со стороны МАГАТЭ и обвинений в превышении норм обогащения урана из Тегерана начали раздаваться угрозы о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия, что означает угрозу создать ОМУ. Однако 16 июня парламент Ирана опроверг информацию о том, что депутаты рассматривают законопроект о выходе из ДНЯО.

В Исламской Республике заявили, что готовы прекратить атаки на Израиль, если тоже самое сделает ЦАХАЛ в отношении Ирана. Более того, глава МИД ИРИ Аббас Аракчи сообщил накануне о готовности заключить соглашение, дающее гарантию об отсутствии у Тегерана ядерного оружия.

"Мы готовы к любому соглашению, целью которого будет обеспечить отсутствие у Ирана ядерного оружия, поскольку, согласно нашему принципу, ядерное оружие под запретом. Но если целью будет лишение Ирана его ядерных прав, то, естественно, мы не готовы к такой сделке", - отметил Аракчи на встрече с послами.

На иранскую мельницу дипломатии льют воду Россия и Турция. Президент РФ Владимир Путин созванивался с коллегой из США Дональдом Трампом, отметившим общую заинтересованность в прекращении конфликта и возможность Москвы взять на себя посредническую миссию. Такой потенциал у России есть, если учесть, что в день первого ответа Ирана его президент и Нетаньяху созванивались с Путиным.

С начала конфликта турецкий президент демонстрирует усилия по деэскалации. 14 июня Реджеп Тайип Эрдоган созванивался с Трампом и объявил о готовности приложить усилия для предотвращения неконтролируемой эскалации между ИРИ и Израилем. 16 июня состоялся его телефонный разговор с Путиным, в котором Эрдоган озвучил ту же мысль.

Если вспомнить украинский опыт, то триумвират Россия-США-Турция достаточно хорошо себя проявили. Путин предложил переговоры в Стамбуле, Эрдоган обеспечил их проведение, а Трамп вынудил украинского лидера Владимира Зеленского отправить своих представителей.

В ближневосточном кейсе такого консенсуса пока нет, так как его нарушают США: Трамп видит войну как метод ведения переговоров с Ираном.

"Я надеюсь, что будет сделка [между Израилем и Ираном]. Я думаю, пришло время для сделки. Но иногда приходится решать дело путем борьбы", - сказал Трамп перед вылетом на саммит G7 в Канаде.

Американский президент отметил, что США продолжают оказывать всестороннюю поддержку Израилю, и отказался отвечать на вопрос, просил ли он Нетаньяху прекратить бои. В качестве подтверждения слов Трампа о поддержке из Южно-Китайского моря в сторону Персидского залива спешит авианосец США "Нимиц".

В этом смысле вполне понятно негодование Ирана. Пезешкиан вполне справедливо говорит, что ответственность за агрессию Израиля лежит на Штатах. Иранский президент, в глубине души надеясь на разум Трампа, обратился к Катару, Оману, Кипру, Италии и даже Азербайджану с просьбой стать посредником между Ираном и США/Израилем.

Но полагаться на удачу было бы недальновидно. Если Великобритания, ФРГ, Франция и США под предлогом "права Израиля на самооборону" готовы участвовать в войне на стороне Тель-Авива, то Тегерану нужно срочно подключать союзников. Этим ИРИ уже занялась. По сообщениям иранского журналиста Фаршида Багериана, из Пакистана в Иран прибыло 750 ракет, также едут военные грузы из Китая. Сегодня, 16 июня иранский парламент представил президенту ратифицированный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Ирана с Россией. МИД Ирана обратился в БРИКС и ШОС с просьбой осудить нападение Израиля.

Успех миротворчества, к которому стремятся Оман с Катаром, а также Россия с Турцией, будет зависеть от двух факторов. Во-первых, готовности Трампа оказать давление на Израиль. После заявлений МИД Ирана о подписании договора, включающего отказ от планов создания ядерного оружия, американскому президенту есть над чем задуматься.

Вторым необходимым условием служит способность самого Ирана к сопротивлению. Если с каждым днем атак ЦАХАЛ будут разрушаться новые ядерные объекты и пусковые установки, погибать высокопоставленные лица Исламской Республики, а иранские ПВО не смогут сдерживать натиск Израиля, то Тель-Авив и Вашингтон будут пытаться дожимать Тегеран. Ирану необходимо успешно справляться еще и с агентами МОССАД, которые угрожают его безопасности не меньше, чем израильские F-35. Определяющим фактором здесь может стать внешняя помощь Ирану от Китая, Пакистана и, возможно, России.

Внешнее участие может стать ключом как к решению конфликта, так и к его разжиганию. Если условно Путин и Трамп найдут общий язык и при поддержке Эрдогана окажут давление на воюющие стороны, войну можно быстро остановить. Но если на поддержку КНР и Пакистана Ирану Трамп и страны НАТО ответят удвоением помощи Израилю, то пламя войны может разгораться не недели, а месяцы.