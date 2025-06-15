Когда прекратится ирано-израильский конфликт?

СМИ информируют, что Иран не собирается вести переговоры с Израилем, пока продолжаются удары. Иран не обращался к США с просьбой добиться прекращения огня.

Иранские представители дали понять катарским и оманским посредникам, что Тегеран не собирается вести переговоры о прекращении огня с израильской стороной.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, Иран не намерен вести переговоры, пока продолжаются удары. Там добавили, что Тегеран уже проинформировал Доху и Маскат.

Помимо этого, издание передает, что иранская сторона будет готова к серьезным переговорам только после того, как Тегеран ответит на израильскую атаку.

Кроме того, Reuters пишет, что информация о том, что Иран якобы просил Оман и Катар обратиться к США с просьбой о прекращении огня и возобновления переговоров, является неверной.

Перспективы военного конфликта

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какими на сегодняшний день, после трех дней боевых действий, представляются перспективы войны Израиля и Ирана.

"Давать точные прогнозы сейчас непросто, но мы можем точно сказать, что у Израиля нет достаточных сил и средств для полноценной победы и достижения всех поставленных задач собственными силами. Это позволяет ожидать, что в скором времени либо активность ЦАХАЛ пойдет на убыль, либо Израиль пойдет на некие провокации, которые будут использованы для втягивания в конфликт США", - прежде всего сказал он.

"Также возможен сценарий нанесения Ираном непоправимого урона израильской экономике, учитывая, что территория Израиля достаточно компактная и важнейшие объекты находятся недалеко друг от друга. Главные производственные центры Израиля хорошо известны, израильская экономика является очень сильно ориентированной на внешний мир, а это означает, что вывод из строя портов Хайфы, Ашдода и отчасти Эйлата уже будет половиной успеха для иранцев в атаках на Израиль", - продолжил Турал Керимов.

"Но есть и сценарий, при котором решающим фактором становится внутриполитическая ситуация в Иране. На самом деле сейчас не все зависит от того, что и как будет делать Израиль: всем ясно, что в Иране есть огромное количество противников нынешних властей, и они создают уязвимости в сфере безопасности Исламской Республики. Успех последних операций израильских спецслужб ярко об этом свидетельствует: диверсии такого масштаба невозможно организовать и провести за короткое время без поддержки внутри Ирана", - указал востоковед.

"Напомню, что бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад в интервью осенью прошлого года рассказывал, как в нулевые годы в Исламской Республике было создано новое подразделение КСИР, руководитель которого оказался агентом МОССАД. Усиление антиправительственных сил в Иране, сотрудничающих с Израилем, может привести к непредсказуемым последствиям. В том числе не стоит исключать непропорциональных, общерегиональных ответов иранского правительства, как перекрытие Ормузского пролива – такой сценарий затронет весь мир", - заключил Турал Керимов.