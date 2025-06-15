Трамп предсказал развитие событий между Израилем и Ираном

Президент США считает, вскоре Израиль и Иран могут прийти к соглашению и остановить боевые действия. При этом он добавил, что "иногда для этого нужно довести спор до конца".

Президент США Дональд Трамп полагает, что обострение конфликта между Израилем и Ираном вскоре может прекратиться.

Он выразил надежду, что между Израилем и Ираном будет заключена сделка, при этом отметив, что сохраняется и другой сценарий развития событий. "Иногда приходится решать дело путем борьбы", - добавил американский лидер.

"Я надеюсь, что соглашение будет достигнуто. Думаю, время пришло, посмотрим, как будет, но иногда для этого нужно довести спор до конца"

– Трамп

Президент США не стал отвечать на вопрос журналистов о том, просил ли он Израиль приостановить обстрелы Ирана, однако сообщил, что Штаты продолжат оказывать помощь Израилю в обороне.