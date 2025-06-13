Вестник Кавказа

При одобрении США операция Израиля против Ирана может затянуться - СМИ

При одобрении США операция Израиля против Ирана может затянуться - СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Эскалация между Ираном и Израилем может затянуться на недели. Военная операция получила негласно одобрение Белого дома, пишут СМИ.

Военная операция ЦАХАЛ против Ирана может длиться неделями при одобрении США, передает телекомпания CNN.

Конфликт может продолжаться "неделями, а не днями", сообщает СМИ со ссылкой на источники в Белом доме и израильских чиновников.

В Вашингтоне на закрытых обсуждениях ситуации не было высказано возражений против предполагаемой продолжительности военной операции Израиля. Также, по данным CNN, полученным от представителя Белого дома, Штаты осведомлены о планах Израиля, они получают негласную поддержку. 

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