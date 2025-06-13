Израиль просил США подключиться к конфликту с Ираном - СМИ

В последние двое суток Израиль обращался к США с просьбой о том, чтобы Штаты присоединились к конфликту с Ираном. Вашингтон пока не дал ответа, сообщает израильский источник.

Израиль обратился к США после обострения конфликта с Ираном с просьбой присоединиться к военной операции для того, чтобы ликвидировать ядерную программу Ирана, пишет американский портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.

Собеседник Axios рассказал, что предложение было направлено в администрацию США в последние 48 часов, пока ответа от Вашингтона не поступало. При этом источник отметил, что в недавнем разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент Дональд Трамп дал понять, что в случае необходимости подключится к конфликту.

При этом представитель США подтвердил факт обращения Израиля по данному вопросу, но заявил, что Трамп не рассматривает такой вариант развития событий.