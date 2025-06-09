США не помогали Израилю с ударами по Ирану

США не подтвердили свое участие в израильских ударах по Ирану. По словам Марко Рубио, еврейское государство действовало самостоятельно.
Соединенные Штаты не участвовали в атаке, которую сегодня ночью совершили ВВС Израиля на Иран. Такое заявление сделал госсекретарь Марок Рубио.
"Сегодня вечером Израиль предпринял односторонние действия против Ирана. Мы не участвовали в нанесении ударов по Ирану, и наша основная цель - защита американский сил в регионе"
– госсекретарь США
Он также предупредил Иран, что ему следует отказаться от любых действий в отношении американских военных и дипломатов.
"Позвольте мне четко сказать: Иран не должен предпринимать действий против американских интересов или личного состава"
– Марко Рубио
Несколько часов назад израильские ВВС ударили по территории Ирана. По данным иранских СМИ, в результате этой атаки есть погибшие.