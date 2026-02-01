Пезешкиан: мы начали подготовку к переговорам с США

Иран начал подготовку к "справедливым и беспристрастным" переговорам с США, такое заявление сделал иранский президент Масуд Пезешкиан, опубликовав соответствующий пост в социальных сетях.
Он отметил, что дал распоряжение главе МИД Аббасу Аракчи создать условия для предстоящего диалога между Тегераном и Вашингтоном.
"Я поручил своему министру иностранных дел (Аббасу Аракчи – ред.), при условии создания подходящей обстановки – свободной от угроз и необоснованных ожиданий — вести справедливые и равноправные переговоры"
– Масуд Пезешкиан
Он подчеркнул, что Иран заинтересован в введении равного диалога, основанного, прежде всего, на принципах достоинства, благоразумия и целесообразности.
Также обязательным условием является соблюдение национальных интересов Ирана, добавил президент.