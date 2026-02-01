Пезешкиан: мы начали подготовку к переговорам с США

В Иране заявили о том, что уже дан старт к подготовке предстоящих переговоров с Соединенными Штатами, об этом сообщил президент страны.

Иран начал подготовку к "справедливым и беспристрастным" переговорам с США, такое заявление сделал иранский президент Масуд Пезешкиан, опубликовав соответствующий пост в социальных сетях.

Он отметил, что дал распоряжение главе МИД Аббасу Аракчи создать условия для предстоящего диалога между Тегераном и Вашингтоном.

"Я поручил своему министру иностранных дел (Аббасу Аракчи – ред.), при условии создания подходящей обстановки – свободной от угроз и необоснованных ожиданий — вести справедливые и равноправные переговоры"

– Масуд Пезешкиан

Он подчеркнул, что Иран заинтересован в введении равного диалога, основанного, прежде всего, на принципах достоинства, благоразумия и целесообразности.

Также обязательным условием является соблюдение национальных интересов Ирана, добавил президент.