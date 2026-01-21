Синхронизация энергосистем Армении и Азербайджана реальна – Ереван

Реализовать синхронизацию энергетических сетей Армении с соседними странами – Азербайджаном, Турцией, Ираном и Грузией – вполне возможно, заявили в Ереване.

Проект синхронизации энергосетей Армении с соответствующей инфраструктурой всех ее соседей (Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии) вполне можно воплотить в жизнь, сообщил министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян.

Таким образом он прокомментировал недавнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который анонсировал соединение энергосистем Армении и Азербайджана, в результате чего обе стороны смогут реализовать импорт и экспорт электричества.

Давид Худатян заверил в отсутствии технических препятствий для осуществления проекта, но уточнил, что определенных сроков реализации проекта пока нет.

Кроме того, глава Мининфраструктуры Армении рассказал о своей поездке в Турцию в прошлом году, когда он провел встречу с министром, курирующим энергетику, пишет Sputnik Армения.

"Синхронизация энергосистем – не только приоритет, он имеет и коммерческое значение – в плане импорта и экспорта электроэнергии – и обеспечивает устойчивость всей энергосистемы"

– Давид Худатян

Министр подчеркнул, что работа объединенных энергосетей более стабильна.