Россияне в феврале выбирают Египет и ОАЭ

© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Российские туристы в феврале 2026 года предпочитают отдых в жарких странах – первое место занимает Египет, в тройку входят Таиланд и ОАЭ.

Египет стал самым востребованным среди россиян направлением для зарубежного отдыха в феврале, пишет АТОР со ссылкой на данные агрегатора туров "Слетать.ру".

На Египет приходится 26,5% всех проданных на месяц туров, следом идут Таиланд – 21,3%, ОАЭ – 14,4%, Вьетнам – 10,5%, РФ – 5,8%, КНР – 5,2%, Мальдивы – 3,2%, Турция – 3,1%, Шри-Ланка – 3,1% и Куба – 1,9%.

Год назад Египет занимал второе место, уступая Таиланду. Эмираты стабильно входят в топ-3 направлений для отдыха в феврале, Турция за год потеряла две позиции в рейтинге. Прорыв совершил Вьетнам, поднявшись с девятого на четвертое место.

