Египет стал самым популярным направлением в январе – АТОР

В январе российские туристы традиционно выбирают отдых в теплых странах. В АТОР назвали самые востребованные направления, лидер – Египет.

Египет оказался самым популярным направлением для отдыха в начале 2026 года, следует из сообщения Ассоциации туроператоров России (АТОР), изучившей данные сервиса "Слетать.ру" по проданным турам с заездом в январе.

Первое место занимает Египет – 26,7% от всех проданных туров, следом идут Таиланд – 20,4%, ОАЭ – 13,2%, Вьетнам – 12,2%, РФ – 6,8%. Турция не вошла в пятерку и стала шестой, на нее пришлось около 4% всех проданных на январь путевок с вылетом из России.