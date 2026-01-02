Отели WB Travel запустят в Египте и Турции

Wildberries в 2026 году запустит несколько отелей под брендом WB Travel в Египте и Турции. Первый из них станет доступен с 15 февраля.

Объединенная компания Wildberries & Russ совместно с оператором FUN&SUN запустит сеть отелей под брендом WB Travel, сообщает АТОР.

Отели WB Travel будут работать на популярных курортах в Египте и Турции в формате "все включено". Первый такой отель примет гостей уже в следующем месяце – с 15 февраля в пригороде Шарм-эш-Шейха будет запущен WB Travel Dreams Vacation (ныне Dreams Vacation Resort 4*). В рамках ребрэндинга в отеле обновляют корпуса и готовятся к переходу на новую концепцию с особым фокусом на семейный отдых. На сегодня отдых на семь ночей на двоих на середину февраля в этом отеле можно забронировать за чуть более чем 102 тыс рублей.

"В планах на 2026 год – запуск еще нескольких фирменных отелей WB Travel в Египте и Турции"

– Wildberries & Russ