В Пятигорске за 11 млрд рублей построят "Волшебный Миконос"

Туристический комплекс у воды появится в Пятигорске – инвестиции в масштабный проект "Волшебный Миконос" составят 11 млрд рублей.

В Пятигорске стартовало строительство спортивно-оздоровительного комплекса "Волшебный Миконос".

Объект разместится у воды, на берегу Новопятигорского озера, полностью завершить строительство планируется к началу 2027 года.

Инвестиции в "Волшебный Миконос" оцениваются в 11 млрд рублей, это один из самых крупных инвестиционных объектов Кавминвод за последние годы.

В рамках первой очереди будет возведен семейный центр с кафе и ресторанами, уже в мае этого года обещают запустить летний бассейн. К началу нового года "Волшебный Миконос" превратится в крупный комплекс с номерами на 860 мест.

Новопятигорское озеро – популярный на курорте искусственный водоем, площадью около 90 га, озеро было создано в 1965 году.