Мишустин назначил нового торгпреда России в Азербайджане

Флаги России и Азербайджана
© Фото: Лола Мусаева/ “Вестник Кавказа“
Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу издал распоряжение о назначении нового торгового представителя России в Азербайджане.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому новым торговым представителем РФ в Азербайджане стал Адам Хакимов. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

"Назначить Хакимова Адама Салаудиновича торговым представителем Российской Федерации в Азербайджанской Республике"

– распоряжение премьер-министра России

Стоит отметить, что еще одним документом Михаил Мишустин освободил Руслана Мирсаяпова от должности торгпреда России в Азербайджане. Согласно ему, это произошло из-за окончания срока действия служебного контракта.

