Новый стандарт по приему иностранных туристов опробуют в РФ летом

Росстандарт разработал стандарт по приему иностранных гостей в отелях и заведениях общепита, в тестовом режиме стандарт начнет работать с июня.
"С 1 июня 2026 года вводится в действие предварительный национальный стандарт, который охватывает широкий спектр туристической инфраструктуры - от средств размещения и объектов общественного питания до транспортной логистики и туристских организаций - и содержит рекомендации по адаптации сервиса с учетом языковых, культурных и бытовых особенностей иностранных гостей"
– Росстандарт
Действие стандарта продлится два года, после чего будет принято решение о его продлении или отмене по итогу тестового режима.
Снятие языкового барьера
- На сайтах туристических объектов должны появиться версии на английском, а также языке стран, откуда прибывает больше всего иностранцев.
- Гостиницам рекомендовано взять в штат переводчика, также на стойке приема гостей необходимо обеспечить возможность автоматического перевода устной речи и документов (например, с использованием электронных устройств).
- В отелях рекомендуется предоставлять бесплатный Wi-Fi.
- Навигационные указатели в отелях должны содержать общепринятые пиктограммы и информацию на английском языке.
- В местах размещения рекомендуется иметь туристические материалы на английском и других языках, а также перевести информацию о работе гостиниц на английский.
Халяль и вегетарианское меню
- Росстандарт рекомендуют отелям и гостиницам, работающим с иностранцами, предоставлять завтраки с 7 до 10 утра.
- Меню должно быть разнообразным с учетом вкусом иностранных гостей: вегетарианские блюда, халяль, рис и так далее.
- Объектам размещения следует обеспечивать гостей бесплатной питьевой водой.
Китайские туристы в РФ
Отдельное внимание в стандарте уделено китайским путешественникам – сейчас они составляют около 50% всего иностранного туристического потока в Россию.
- Рекомендуется создать возможность оплаты по платежным системам UnionPay, Alipay и WeChat Pay, предусмотреть интеграцию отелей с китайскими платформами бронирования.
- Для туристов из КНР рекомендовано ввести QR-коды для быстрого доступа к версиям сайта, меню и оплате услуг на китайском языке.
- Администраторов отелей лучше выбирать со знанием китайского языка, также перевести на китайский информационные материалы.
- Кормить гостей из Поднебесной лучше привычными им блюдами, в меню стоит включить рис: лапшу, супы, китайские закуски. Также должны иметься соевый соус и палочки, листовой чай.
- В номерах следует предусмотреть наличие китайских телеканалов.
- Размещать китайских туристов на этажах и в номерах с цифрой "4" не стоит – эта цифра считается несчастливой.