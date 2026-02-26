США предложили Турции выступить посредником между Афганистаном и Пакистаном

Для урегулирования конфликта между Афганистаном и Пакистаном необходимо привлечь третью сторону. Об этом сообщил Залмай Халилзад, спецпредставитель Соединенных Штатов по афганскому урегулированию.
"Талибан" объявил о начале ответных операций на недавние авиаудары Пакистана по Афганистану. Это ужасная ситуация, которую необходимо остановить. Невинные афганцы и пакистанцы получают ранения или погибают"
– Залмлай Халилзад
Он отметил, что лучшим решением должно стать дипломатическое соглашение между двумя странами, согласно которому ни одна из них не даст использовать свою территорию отдельными лицами и группами для угрозы безопасности другой.
"Выполнение соглашения должно контролироваться надежной третьей стороной, например такой страной, как Турция"
– спецпредставитель США по афганскому урегулированию
Напомним, в минувшие выходные Пакистан нанес авиаудары по уездам в провинциях Нангархар и Пактика в Афганистане. В ответ Афганистан объявил накануне о военной операции против Пакистана, столкновения продлились всю ночь.
В Пакистане сообщили о гибели по меньшей мере 133 военнослужащих Афганистана и сотнях раненых, в Афганистане – о гибели 55 пакистанских военных. Также в Пакистане в результате авиаудара погибли 13 мирных жителей.
Сегодня утром Талибан сообщил, что завершил военную операцию. В свою очередь, Пакистан объявил о начале открытой войны.