Moody's назвало азербайджанскую SOCAR "восходящей звездой"

SOCAR признана "восходящей звездой" нефтегазового сектора: Moody's присвоило компании рейтинг со стабильным прогнозом вслед за повышением рейтинга Азербайджана.

Азербайджанская Государственная нефтяная компания (SOCAR) признана одной из шести "восходящих звезд" мировой нефтегазовой отрасли в 2025 году — компания впервые получила инвестиционный рейтинг от Moody's.

В Moody's пояснили, что повышение рейтинга SOCAR (до уровня Baa3 со стабильным прогнозом) напрямую связано с аналогичным повышением суверенного рейтинга Азербайджана.

Как следует из отчета Moody's, по итогам 2025 года шесть нефтегазовых компаний впервые получили рейтинг инвестиционной категории, и только одна компания была лишена этого статуса, перейдя в категорию "падшего ангела".

Аналитики Moody's ожидают увеличения числа понижений рейтингов в нефтегазе, хотя сам сектор считают хорошо защищенным от волатильности цен на нефть. В отчете также приводится статистика за 2025 год: повышений (43) оказалось вдвое больше, чем понижений (21). При этом в годовом сопоставлении количество апгрейдов снизилось на 9%, а даунгрейдов — выросло на 50%.