Пакистан объявил о войне с Афганистаном

В пакистанском оборонном ведомстве заявили о начале военных действий против правительства талибов в Афганистане.

Исламабад и Кабул теперь находятся в состоянии неприкрытого вооруженного противостояния, такое заявление сделал министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.

"Чаша нашего терпения переполнена. Теперь это открытая война между нами и вами"

– Хаваджа Асиф

Он отметил, что в военные хорошо изучили своего противника и осведомлены о всех его слабых сторонах, поскольку Пакистан и Афганистан являются соседями.

Асиф обвинил правительство талибов, находящееся в Кабуле, в поощрении терроризма и ущемлении населения, а также заявил о том, что Афганистан "превратился в колонию Индии".

"Они лишили собственный народ основных прав человека. Они отняли права, которые ислам гарантирует женщинам"

– Хаваджа Асиф

Напомним, накануне на пакистано-афганской границе начались бои. В Кабуле заявили, что начали военную операцию в ответ на авиаудары Пакистана. По сообщениям СМИ, в настоящее время столкновения на границе продолжаются. Так, около 11:00 по московскому времени афганские войска атаковали военную базу Пакистана у города Наушера.

В Афганистане атаку со стороны Пакистана назвали "актом провокации" и сообщили о гибели десятков мирных жителей в ее результате.

Чем грозит война Афганистана и Пакистана?

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал вероятные последствия широкомасштабного военного конфликта между Кабулом и Исламабадом.

"Официально Пакистан еще не находится в состоянии войны с Афганистаном. Для этого необходимо представление парламента и решение президента – юридические нормы, которые невозможно обойти. Тем не менее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф действительно сказал, что конфликт перерос в открытую войну, а пакистанская армия знает, что нужно предпринять для защиты страны", - прежде всего отметил он.

"У афганской армии практически нет шансов при открытом боевом столкновении с армией Пакистана, если речь идет о наступательных действиях. В плане обороны афганцы могут достаточно грамотно выстроить защитные рубежи, но они отстают в бронетехнике, а в воздухе у Пакистана попросту тотальное превосходство. Также у Афганистана нет современных ракетных сил, и в целом в плане оснащенности войск афганская армия сильно уступает армии Пакистана", - обратил внимание Турал Керимов.

"Пока что война во многом идет в информационной среде. Кабул заявил, что афганские военные смогли захватить какое-то количество пакистанских приграничных постов и несколько десятков пакистанских военных погибло – но это заявления афганской стороны. Пакистанская сторона еще официально о своих потерях и уроне не заявляла, а говорит только об ущербе, нанесенном Афганистану. Оценить это тоже очень трудно, так как из Афганистана сведения поступают только от источников правительства талибов, а они крайне скудные", - указал востоковед.

"Следует отметить, что отношения между Афганистаном и Пакистаном были напряженными практически всегда после объявления о независимости Пакистана. Их граница является остатком британского имперского владычества – линия Дюранда, разделившая между Афганистаном и Пакистаном большое количество племен, целые народы, как те же пуштуны и белуджи. Афганская сторона даже во время британского колониального правления не признавала эту границу, афганцы всегда ставили ее под сомнение", - напомнил Турал Керимов.

"Это по сей день влияет на логистическую связанность региона и гуманитарную обстановку. Афганская сторона заявила, что из Пакистана высланы сотни тысяч человек, а сами пакистанцы говорят, что с момента прихода к власти в Афганистане талибов они выслали на родину порядка полутора миллионов афганцев. Пару дней прошла информация, что из Ирана и Пакистана суммарно около 3 млн афганцев были высланы на родину при талибах в Афганистане. С учетом, что там и так живут порядка 35 млн человек, это огромное количество людей, создающее большую нагрузку на афганский бюджет", - сообщил советник медиагруппы "Россия сегодня".

"Афганистан — бедная страна, его население живет за чертой бедности и регулярно попадает в топы списков ООН и Всемирного банка по недоеданию, в том числе детскому недоеданию. У афганцев крайне низкий уровень жизни и уровень доходов. Если же начнут развиваться масштабные боевые действия, это только ухудшит инвестиционную обстановку в стране при том, что Афганистан и так не самое привлекательное инвестиционное направление. Эскалация конфронтации с Пакистаном приведет к еще большей экономической изоляции страны на международном уровне", - подчеркнул он.

"Но и в Пакистане экономика находится в состоянии перманентного энергетического и финансового кризиса. Ситуация там очень сложная на протяжении десятилетий, хотя правительство в Исламабаде и пытается стабилизировать экономическую ситуацию. Добиться этого без иностранной помощи – вливаний из стран Персидского залива (Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар), китайских кредитов и кредитов МВФ у него не получается. Поэтому Пакистану совершенно не нужно ввязываться в долгий кровопролитный конфликт с неясными целями и перспективами, который будет только сжигать деньги", - продолжил Турал Керимов.

"Кроме того, в Пакистане остается напряженной политическая ситуация. Успехи в военной сфере на афганском направлении могут на короткое время консолидировать население и поднять рейтинги властей, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе ничего хорошего война с соседями стране не принесет. Поэтому по совокупности факторов Пакистан не заинтересован и в определенной степени не готов к войне с Афганистаном", - добавил востоковед.

Афгано-пакистанская война создаст проблемы всем соседям и партнерам двух стран. "Осложнение обстановки между Афганистаном и Пакистаном может повлиять на международное авиасообщение. Южный авиационный коридор в Юго-Восточную Азию проходит через воздушное пространство Афганистана, Пакистана и Индии вдоль Гималайского хребта. Над Тибетом самолеты не летают, многие авиакомпании не летают над территорией России, а по нормативам лучше лететь над сушей, чем над морем. Если война Афганистана с Пакистаном закроет небо этих двух государств на фоне ожидающейся американской атаки на Иран, которая приведет к закрытию воздушного пространства Ирана, Сирии, Ирака, Персидского залива, то по сути будет парализовано авиасообщение на просторах всей Евразии", - указал он.

"Встанет под вопрос работа китайско-пакистанского экономического коридора. Одна из его веток идет до порта Гвадар в пакистанской провинции Белуджистан, где действует террористическая организация "Армия освобождения Белуджистана", которая постоянно проводит террористические атаки на вооруженные силы, экономические объекты и госорганы Пакистана. В случае войны с Афганистаном она может активизироваться, следовательно, вырастет террористическая угроза. Одновременно способны активизироваться международные террористические группировки, в том числе запрещенные в России, и это станет значительным фактором дестабилизации Пакистана", - отметил Турал Керимов.

"А ведь Пакистан находится в состоянии постоянного конфликта с Индией. Исламабад даже обвиняет сейчас Кабул в сговоре с Нью-Дели. Тот же Хаваджа Асиф сказал, что Афганистан стал марионеткой Индии против Пакистана. Конфликт сразу на два фронта для Пакистана – это крайне нежелательный вариант развития событий. Так что ни Кабул не заинтересован в дальнейшей конфронтации с Исламабадом, ни Исламабад – с Кабулом", - заключил советник медиагруппы "Россия сегодня".