Азербайджан получил трехлетний план IT-развития

Ильхам Алиев утвердил план по развитию цифровой сферы в Азербайджане на период с 2026 по 2028 годы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил План действий по ускорению цифрового развития на ближайшие три года, сообщили азербайджанские СМИ.

Отмечается, что распоряжение было подписано на основании Конституции Азербайджанской Республики. Его основная цель – расширить применение IT-технологий в экономике страны, а также обеспечить высокий уровень цифровизации в различных сферах.

Согласно тексту распоряжения, финансирование осуществляется за счет государственного бюджета и других источников, предусмотренных законом.

Обеспечение полного и своевременного исполнения всех мер, которые предусмотрены в Плане действий делегируется между центральными и местными органами исполнительной власти. Председателем Совета по цифровому развитию была назначена первый вице-президент АР Мехрибан Алиева.

Как ранее отметил президент Ильхам Алиев, учреждение Плана действий по ускорению цифрового развития необходимо по причине современных тенденций.

"Сегодня внедрение искусственного интеллекта, создание дата-центров, реформы, связанные с цифровизацией, фактически определяют будущее развитие стран. В Азербайджане в этом направлении выполнена определенная работа"

– Ильхам Алиев