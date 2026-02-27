Новая серия ударов по Ирану: атакованы Тебриз, Дезфул, Нахаванд и Кангавар

Израиль и США наносят удары по городам Ирана. Целями новых атак стали города на западе Исламской Республики.
Города Ирана продолжают подвергаться ударам. Новые взрывы зафиксированы в городах Тебриз, Дезфул, Нахаванд и Кангавар, а также на острове Харг, информирует Fars.
"Согласно информации от корреспондента Fars, слышны взрывы в городах Тебриз, Дезфул, на острове Харг, в Нахаванде и Кангаваре (расположенных в провинции Керманшах)"
– Fars
Отметим, что эти города находятся в западной части Исламской Республики.
Ранее Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Под ударами оказался Тегеран, также были атакованы другие города ИРИ. Лидер США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона "исчерпано терпение" в контексте переговоров по ядерному вопросу.