ЦАХАЛ рассказала о совместных с США ударах по Ирану

Израильская армия подтвердила, что совместно с вооруженными силами США нанесла удары по "десяткам военных целей" на территории Ирана. В заявлении военных подчеркивается, что операция направлена на устранение "экзистенциальной угрозы" Израилю, исходящей от ядерной программы Тегерана и восстановления его ракетного производства.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что сегодняшние удары по объектам в Иране были нацелены на объекты, связанные с иранской ядерной программой и ракетным производством, пишет The Times of Israel.

В военном ведомстве заявили, что, несмотря на атаки, нанесенные по Ирану в июне 2025 года, Тегеран в последние месяцы продолжил попытки "укрепить, защитить и скрыть" свои ядерные программы, а также восстановил производство баллистических ракет.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что удары наносятся в рамках "широкой, скоординированной и совместной операции" против иранского режима. Подготовка велась несколько месяцев и включала тесное взаимодействие между военными ведомствами двух стран. Высокопоставленные американские чиновники подтвердили, что удары наносятся с воздуха и с моря. В операции задействованы как ВВС, так и ВМС США и Израиля, что делает ее беспрецедентной по уровню координации.

Также в израильской армии заявили, что операция "будет продолжаться столько, сколько потребуется", а начальник штаба генерал-лейтенант Эяль Замир проводит оценку обстановки с высшим командным составом. Войска приведены в состояние повышенной готовности "к атакам на всех фронтах и против любого противника".

На фоне ударов Израиль переведен в режим "особого" чрезвычайного положения. Закрыты школы, запрещены массовые мероприятия, а населению приказано находиться вблизи бомбоубежищ. Сирены воздушной тревоги звучат по всей территории Израиля, а ЦАХАЛ подтвердил, что перехватывает ракеты, запущенные с иранской территории. Госпитали в Израиле переведены в подземные защищенные помещения.

Операция, которой израильские официальные лица дали название "Рык льва", стала кульминацией многомесячного планирования на фоне провала дипломатических усилий. Накануне в Женеве завершился очередной раунд переговоров между Ираном и США, в ходе которых Тегеран представил доказательства отсутствия намерения создавать ядерное оружие, но отказался обсуждать свою ракетную программу. Это не убедило Израиль и США, которые настаивали на полном демонтаже ядерной инфраструктуры Ирана.