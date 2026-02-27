МИД Армении обратился к гражданам в Иране и Израиле

Министерство иностранных дел Армении распространило заявление по ситуации с ударами США и Израиля по Ирану.

Армянский МИД внимательно отслеживает происходящее на Ближнем Востоке, где сегодня утром силы США и Израиля атаковали Иран, говорится в заявлении армянского внешнеполитического ведомства.

В министерстве также обратились с призывом к гражданам страны, которые сейчас находятся на территории Израиля и Ирана.

"Мы призываем граждан Армении в Иране и Израиле соблюдать правила безопасности и следовать официальным указаниям"

– МИД Армении

В ведомстве заверили, что будут и далее следить за ситуацией. В случае необходимости будет предоставлена новая информация.

Ранее министерство иностранных дел Азербайджана, а также посольства России и Грузии в Иране призвали своих граждан воздержаться от поездок в Иран.