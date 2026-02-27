Лавров в разговоре с Аракчи осудил нападение США и Израиля на Иран

Министры иностранных дел Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели сегодня телефонный разговор. Он состоялся на фоне нападения США и Израиля на Иран.

Сегодня по инициативе иранской стороны прошел телефонный разговор глав МИД России и Ирана Сергея Лаврова и Аббаса Аракчи, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Иранский дипломат рассказал о мерах, которые предпринимает руководство Ирана по отражению атак со стороны США и Израиля, отметив, что Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз сорвали переговоры по мирному урегулированию ситуации вокруг ядерной программы ИРИ. Кроме того, Аракчи сообщил о планах по срочному созыву Совбеза ООН.

"С.В.Лавров осудил ничем не спровоцированное вооруженное нападение США и Израиля на Иран в нарушение принципов и норм международного права при полном игнорировании тяжелых последствий для региональной и глобальной стабильности и безопасности"

– МИД России

Также Сергей Лавров обратил внимание на необходимость незамедлительного прекращения атак на Иран, а также возвращения происходящего в русло урегулирования политико-дипломатическими путями. Он указал на готовность России, в том числе в рамках Совбеза ООН, оказывать содействие в поиске мирных развязок, основанных на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов.

"Иранская сторона выразила искреннюю признательность за неизменную и твердую поддержку, оказываемую Российской Федерацией"

– МИД России