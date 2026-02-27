Авиакомпании Казахстана и Узбекистана развернули самолеты из-за войны в Иране

Сегодня утром из-за ситуации в Иране авиакомпании Казахстана и Узбекистана вынуждены были вернуть в аэропорты свои самолеты, выполнявшие регулярные рейсы в страны Ближнего Востока.

Крупнейшая группа авиакомпаний в Центральной Азии Air Astana, базирующаяся в международном аэропорту столицы Казахстана, из-за эскалации боевых действий в Иране, атакованном Израилем и США, вынуждена была вернуть в аэропорты Астаны и Алматы самолеты, уже поднявшиеся в воздух и выполнявшие регулярные авиарейсы в Медину, Дубай и Доху.

"На сегодняшний день, 28 февраля, в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и нестабильной ситуацией в регионе изменилось расписание авиарейсов и отменены некоторые маршруты на Ближний Восток"

- Air Astana

При этом рейс авиакомпании Алматы-Дубай был направлен в Дели, а рейс FlyArystan Актау-Дубай ушел на запасной аэродром. Остальные рейсы на Ближний Восток от 28 февраля отменены, передает Sputnik Казахстан.

Аналогичная ситуация сложилась и у авиаторов Узбекистана: из‑за временного закрытия воздушного пространства Ирана и Израиля несколько международных рейсов не смогли продолжить полет и вернулись в аэропорты отправления, передает Podrobno.uz.

Это регулярные авиарейсы авиакомпаний Fly One Asia Андижан - Медина и Медина – Ташкент, вынужден был вернуться и самолет авиакомпании Qanot Sharq Ташкент - Дубай).

Экипажу самолета авиакомпании Fly Khiva, выполнявшего штатный рейс Медина – Андижан, поступила команда вернуться в аэропорт вылета. Та же участь постигла борт авиакомпании Air Samarkand, летевший по маршруту Джидда – Ташкент. Оба авиарейса были перенаправлены обратно в аэропорты Медины и Джидды.