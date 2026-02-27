У США нет потерь после ответных ударов Ирана - СМИ

Несмотря на контрудары Ирана по семи американским военным базам на Ближнем Востоке, ни один солдат или офицер ВС США не погиб, рассказал связанный с Пентагоном журналист Барак Равид.

Журналист американского военно-информационного портала Axios Барак Равид, известный инсайдами в вооруженных силах США, написал об отсутствии потерь среди американских военных в первые часы военной операции против Исламской Республики Иран.

"По состоянию на данный момент потерь среди военнослужащих США нет"

– Барак Равид

США пока удается избежать человеческих потерь, несмотря на иранские ответные атаки по американским базам на Ближнем Востоке – в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Саудовской Аравии, Иордании и Ираке – поскольку они заранее подготовились к вероятным иранским контрударам и передислоцировали часть личного состава с баз.

Иранская сторона, в свою очередь, сообщает, что ни один высший офицер или высокопоставленный чиновник Исламской Республики также не погиб в результате американо-израильского нападения.

Так, вице-президент Джафар Гаэмпанах заверил граждан Ирана, что президент Масуд Пезешкиан не попал под ракетный обстрел.