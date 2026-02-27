Нападение на Иран: Слуцкий призвал созвать Совбез ООН

Совместная американо-израильская атака на Иран, по словам Леонида Слуцкого, требует максимально оперативного созыва Совета безопасности ООН.

Удар США и Израиля по Ирану является основанием для немедленного созыва Совета безопасности ООН, такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Мировое сообщество должно предотвратить сценарий, грозящий переходом к третьей мировой войне"

– Леонид Слуцкий

Политик охарактеризовал происходящее как акт намеренной агрессии и эскалации, последствия которой будут максимально негативными для всего региона, пишет ТАСС. Глава комитета обратил внимание на то, что Иран уже начал ответные пуски ракет.

"Взаимный обмен ударами может привести к серьезной дестабилизации на Ближнем Востоке, гуманитарной и экологической катастрофам"

– Леонид Слуцкий

Парламентарий подчеркнул, что озвучиваемые нападающей стороной заявления о "превентивности" атаки и "защите" американцев представляют собой лишь прикрытие для основной цели – смены власти в Иране. Слуцкий обратил внимание на то, что Вашингтон реализует последовательную политику, направленную в том числе на остановку всех процессов по достижению договоренностей, в том числе по иранской ядерной программе.