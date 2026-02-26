Удары Израиля по Ирану: что сейчас происходит в Тегеране?

Сегодня Иран подвергся масштабной комбинированной атаке. Вооруженные силы США и Израиля наносят удары по объектам на территории страны, в то время как ключевые иранские информационные ресурсы парализованы мощной кибератакой. Поступают противоречивые данные о целях ударов и состоянии первых лиц государства, однако Тегеран пока хранит молчание.

Утром 28 февраля в Тегеране и других крупных городах Ирана прогремели взрывы. По данным израильских официальных лиц, атака была скоординирована с Вашингтоном и готовилась в течение нескольких месяцев.

Иран также столкнулся с тотальной кибератакой на информационную инфраструктуру. Агентство Fars сообщает, что несколько крупнейших новостных агентств страны подверглись хакерской атаке и "испытывают серьезные сбои в работе". Кроме того, поступают данные о серьезных перебоях с сотовой связью в Тегеране, что затрудняет коммуникацию между жителями. Воздушное пространство страны закрыто, а авиарейсы отменены.

На фоне продолжающихся ударов власти принимают меры предосторожности. По данным Tasnim, представитель Министерства здравоохранения Ирана объявил о переводе всех больниц в режим повышенной готовности.

В социальных сетях распространились неподтвержденные слухи о том, что президент Масуд Пезешкиан мог быть целью атаки. Однако государственные СМИ Ирана оперативно опровергли эту информацию. Агентство IRNA со ссылкой на источник в президентской администрации заявило, что Пезешкиан "не пострадал". Агентство Tasnim подчеркнуло, что президент находится "в полном здравии".

Официального заявления от правительства Ирана пока не последовало. Однако Эбрахим Азизи, глава комиссии по национальной безопасности иранского парламента, опубликовал в социальных сетях резкое заявление:

"Мы вас предупреждали! Теперь вы вступили на путь, конец которого больше не в ваших руках"

– Эбрахим Азизи

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась на фоне провала очередного раунда непрямых переговоров между Ираном и США в Женеве. Западные страны накануне призвали своих граждан немедленно покинуть Иран и Израиль, опасаясь неминуемой эскалации.