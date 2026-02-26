МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало граждан АР отказаться от поездок в Иран на фоне сегодняшних ударов Израиля и США по Исламской Республике.

Азербайджанский МИД распространил сообщение по ситуации в Иране – в нем говорится, что из-за обострения ситуации в области безопасности в ИРИ гражданам Азербайджана рекомендуется отказаться от поездок в Исламскую Республику.

Тем гражданам Азербайджана, которые сейчас находятся в Иране, рекомендуется уехать из страны через территорию Азербайджана или Турции, в зависимости от конкретного местонахождения.

Кроме того, МИД призвал граждан соблюдать меры безопасности, не появляться в местах массового скопления людей, подчиняться указаниям местных властей и следить за информацией из официальных источников.