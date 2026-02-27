В войне с Израилем и США для нас нет красных линий – Иран

Иран предпримет любые военные меры, которые сочтет нужным, для отпора атакам Израиля и США и считает всякий военный объект своих врагов легальной целью для ударов, предупредили представители Тегерана.

Высокопоставленные чиновники в правительстве Исламской Республики Иран в разговоре с иракским информационным изданием INA сообщили, что Тегеран тщательно подготовился к войне с Израилем и США и не будет сдерживаться в военных ответах на их нападение.

Представители ИРИ прямо заявили, что в новой войне у Тегерана нет никаких "красных линий" и любые военные объекты Израиля и США на Ближнем Востоке являются легитимными целями для иранских войск.

Также чиновники подчеркнули, что Иран рассчитал ответную военную операцию без ограничений по срокам, в отличие от американской стороны, рассчитывающей ограничиться ближайшими несколькими днями боевых действий.

Они отметили, что утреннее нападение Израиля и США не стало неожиданностью для иранских властей и военного командования.