Иран и США рассказали о ракетных ударах по ближневосточным базам

Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил запуск массированной ракетной атаки по территории Израиля и американским военным объектам в регионе Персидского залива. Операция, названная "Правдивое обещание-4", стала ответом на совместную атаку США и Израиля. Также стало известно о первой оценке атак Пентагоном.

Корпус стражей исламской революции выступил с официальным заявлением о начале операции "Правдивое обещание-4". По сообщению КСИР, операция будет продолжаться до тех пор, "пока враг не будет окончательно побежден", передает агентство IRNA.

В Иране подчеркнули, что целью ударов стали именно военные базы, "используемые для агрессии". Замначальника Генштаба вооруженных сил Ирана Абольфазл Шекарчи предупредил, что "любая база в регионе, которая поможет Израилю, станет целью", добавив, что в Тегеране колебаться не будут.

Иранские баллистические ракеты поразили четыре ключевые американские базы - в Бахрейне, Катаре, ОАЭ и Кувейте.

Несмотря на масштабность атаки, предварительные данные из Вашингтона указывают на отсутствие потерь среди американских военнослужащих, передает NBC News. Два источника в оборонном ведомстве США сообщили, что, по имеющимся на данный момент данным, в результате ударов по объектам в Бахрейне, Кувейте, Иордании, ОАЭ и Катаре никто из американцев не погиб.

При этом чиновники подтвердили, что инфраструктура на базе ВМС США в Бахрейне получила повреждения. Официальные лица подчеркивают, что эта оценка является предварительной, а ситуация остается крайне изменчивой. В Пентагоне ожидают, что Иран может предпринять новые попытки ударов в ответ на продолжающиеся атаки США и Израиля.

В субботу напряженность на Ближнем Востоке достигла критической точки. ВВС Израиля и США нанесли удары по ряду иранских городов, включая Тегеран, Исфахан, Кум и Керманшах. После того как американский лидер Дональд Трамп объявил о начале военной операции против Ирана, Тегеран также нанес массированные ответные удары.