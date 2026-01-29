Армения примет решение о строительстве модульной АЭС в течение года

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян заявил о том, что в период 2026-2027 года будет принято решение о строительстве модульной АЭС.

Армения планирует построить модульную АЭС, решение об этом уже принято, однако точные сроки не установлены. Соответствующее заявление было сделано министром территориального управления и инфраструктуры РА Давидом Худатяном.

"Думаю, что вопрос выбора модели будет решен в 2026 или 2027 году. Поэтому спешить не нужно"

– Давид Худатян

Он отметил, что в зависимости от выбора модели будет принято решение, с какой страной в дальнейшем реализуется ее строительство.

Министр подчеркнул, что необходимо провести ряд важных исследований, поскольку ранее модульные системы атомных электростанций были не так распространены, как в настоящее время.