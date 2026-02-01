В Иране могут снизить уровень обогащения урана

Советник Хаменеи Али Шамхани заявил о том, что Иран готов снизить уровень обогащения урана при соблюдении определенных условий.

В Иране могут согласиться снизить уровень обогащения урана, в том случае, если США пойдут на уступки, такое заявление сделал советник верховного лидера Ирана адмирал Али Шамхани в эфире телеканала Al Mayadeen.

По его словам, речь идет о снижении на 40%.

"Если их это беспокоит, уровень обогащения в 60% может быть снижен до 20%. Но за это они должны заплатить"

– Али Шамхани

Советник также подчеркнул, что ядерная программа Тегерана подразумевает под собой абсолютно мирное применение.

Такой уровень обогащения необходим для противостояния с возможными врагами Ирана, а также — для подготовки к переговорам и диалогу, заявил Шамхани.

Напомним, накануне глава МИД ИРИ Аббас Аракчи заявил о том, что заключение ядерной сделки между Тегераном и Вашингтоном, несмотря на недавние угрозы, возможно.