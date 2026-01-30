Вестник Кавказа

В Иране призвали военных атташе стран ЕС покинуть территорию страны

Тегеран призвал военных атташе стран ЕС немедленно покинуть Иран на фоне признания ВС стран Евросоюза террористическими организациями.

Власти Ирана призвали военных представителей при посольствах стран ЕС немедленно покинуть страну. Заявление сделал спикер иранского парламента Алиреза Салими. 

"Военные атташе европейских стран, дислоцированные в наших посольствах, должны как можно скорее покинуть страну: они террористы. Разрешение террористам оставаться в стране противоречит действующему законодательству"

– Алиреза Салими

Как отметили в иранском дипведомстве, распоряжение должно быть выполнено сегодня. 

Отметим, что сегодня Тегеран признал ВС стран Евросоюза террористическими организациями в качестве ответа на аналогичные действия Брюсселя в отношении КСИР.

