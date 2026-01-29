Вестник Кавказа

Иран пригрозил дать шокирующий ответ на атаку США

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Глава МИД прокомментировал последние действия США, которые направили свои военные корабли в направлении Исламской Республики. Аббас Аракчи отметил, что они внимательно отслеживают разведданные.

Иран готов ответить шокирующим ударом в случае нападения Соединенных Штатов. Такое заявление сделал 31 января глава МИД страны Аббас Аракчи.

Он подчеркнул, что Исламская Республика внимательным образом отслеживает разведданные на фоне американских действий, передает CNN Turk.

"Разведывательные данные внимательно отслеживаются, принимаются меры на всякий случай"

– Аббас Аракчи

Руководитель внешнеполитического ведомства также предупредил о жестком ответе Тегерана в случае ударов Вашингтона. 

"Если произойдет нападение, мы ответим на него шокирующим, жестким и очень сильным ударом"

– глава МИД ИРИ

Ранее США сообщили об отправке огромной армады кораблей в направлении Ирана. Вашингтон рассчитывает, что Тегеран согласится вступить в переговоры и заключить сделку, которая предполагает полный отказ от ядерного оружия.

