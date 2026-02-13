Курорт Мамисон объявил скидки 50% на ски-пассы

Североосетинский горнолыжный курорт Мамисон с 17 марта предлагает ски-пассы за полцены. Билет на день для взрослого можно приобрести теперь за 1400 рублей.

Горный курорт Мамисон в Северной Осетии объявил распродажу ски-пассов.

С 17 марта и до конца сезона взрослый ски-пасс будет стоить 1400 рублей, детский, для гостей курорта 6-13 лет, – 800 рублей. Скидка составляет 50%. При этом прогулочные билеты в низкий сезон стоят также 1400 рублей и 800 рублей соответственно.

Как скоро завершится сезон катания на курорте неизвестно, все зависит от погодных условий.

Весной 2025 года катание на склонах было возможно до конца апреля.