Затягивание войны на Ближнем Востоке приведет к голоду для 45 млн человек – ООН

По оценкам ООН, 45 млн человек в мире могут пострадать от голода из-за нарушения судоходства в Персидском заливе и роста цен на продовольствие.

Военные действия на Ближнем Востоке могут привести к голоду для 45 млн человек. Это произойдет, если война против Ирана продлится до лета, пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз ООН.

По оценкам ООН, перекрытие Ормузского пролива и риски для судоходства в Красном море создают напряженную ситуацию, связанную с ростом издержек на топливо и удобрения. Это деструктивно влияет на ситуацию с продовольственным обеспечением за пределами Ближнего Востока.

Как отмечают аналитики ООН, отвечающие за продовольственную программу, критическая ситуация может сложиться в Судане и Сомали, где фиксируется повышение цен на товары первой необходимости.