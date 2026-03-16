Вестник Кавказа

Лавров и Фидан обсудили войну на Ближнем Востоке

Лавров и Фидан обсудили войну на Ближнем Востоке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главы дипведомств России и Турции провели обсуждение ситуации на Ближнем Востоке, отметив готовность содействовать деэскалации.

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Стороны обсудили текущую конфронтацию на Ближнем Востоке, отметив настрой Москвы и Анкары на содействие деэскалации. 

"Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Ирана. Изложена принципиальная позиция России в пользу необходимости скорейшей деэскалации кризиса, спровоцированного ударами Израиля и США по Исламской Республике Иран, и ставки на несиловые политико-дипломатические методы"

— МИД России 

В российском МИД отметили готовность взаимодействовать с Турцией по вопросу урегулирования конфликта. 

Ранее Сергей Лавров заявил, что РФ готова стать посредником между сторонами в ближневосточном кризисе. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.