Лавров и Фидан обсудили войну на Ближнем Востоке

Главы дипведомств России и Турции провели обсуждение ситуации на Ближнем Востоке, отметив готовность содействовать деэскалации.
Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Стороны обсудили текущую конфронтацию на Ближнем Востоке, отметив настрой Москвы и Анкары на содействие деэскалации.
"Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Ирана. Изложена принципиальная позиция России в пользу необходимости скорейшей деэскалации кризиса, спровоцированного ударами Израиля и США по Исламской Республике Иран, и ставки на несиловые политико-дипломатические методы"
— МИД России
В российском МИД отметили готовность взаимодействовать с Турцией по вопросу урегулирования конфликта.
Ранее Сергей Лавров заявил, что РФ готова стать посредником между сторонами в ближневосточном кризисе.