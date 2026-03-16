Мы уйдем в ближайшем будущем – Трамп о военной операции против Ирана

Лидер США Дональд Трамп озвучил планы Вашингтона относительно военной операции против Ирана. По словам Трампа, армия США пока не готова покинуть район боевых действий, однако вывод войск состоится в "ближайшем будущем".

"Мы уйдём в ближайшем будущем — практически в самом ближайшем будущем"

– Дональд Трамп

По словам Трампа, иранской военной индустрии потребуется 10 лет, чтобы восстановить свой потенциал. Как отметил лидер США, Соединенные Штаты поразили десятки минных судов ВМС Ирана.

Трамп подчеркнул, что иранские военные сохраняют возможность минировать Ормузский пролив, несмотря на ущерб, который был причинен армии ИРИ. Политик рассчитывает на участие европейских стран в обеспечении безопасности пролива, так как они обладают минными тральщиками.