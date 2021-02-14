Аджика стала абсолютным лидером продаж среди соусов в России

По итогам 2025 года аджика в России выбилась в безоговорочные лидеры среди соусов на каждый день после роста продаж на 11%, выяснила аналитическая компания NTech.

Прибыль от реализации этой приправы взлетела сразу на 16%. Популярность хрена, наоборот, падает. Покупатели взяли на 8% меньше банок такой добавки, хотя общая потраченная сумма осталась прежней.

Вторую строчку в списке лидеров заняла горчица. Ее продажи выросли на 4% в весе и на 11% в рублях. Замыкает тройку сметана с прибавкой на 1% по объему и 20% в выручке. Майонез и кетчуп показали одинаковый рост в физическом выражении - на 1%.

А вот уксус и томатную пасту люди покупали реже. Объемы их реализации снизились на 3%, хотя выручка выросла на 3% и 1%.

Польза аджики

Повышенный интерес покупателей к Аджике легко объяснить огромной пользой этой острой приправы. Знахари издавна использовали аджику как настоящее лекарство. Благодаря сильным антисептическим свойствам чеснока и жгучего перца, смесь защищала от простуд и предотвращала заболевания пищеварительного тракта. Природные ингредиенты отлично улучшают кровообращение и нормализуют обмен веществ. Главный компонент красный перец содержит капсаицин, который дополнительно укрепляет иммунитет, убивает бактерии и снимает боль. Классический рецепт также включает кориандр и голубой пажитник, работающие как мощные природные антибиотики.

История аджики

Само название соуса имеет глубокие исторические корни. В переводе с абхазского языка слово аджика означает просто соль, а в Грузии этот древний рецепт официально признан объектом нематериального культурного наследия. Горцы называли такую смесь перечной солью. Изначально это была сухая сыпучая масса, которую брали в долгие походы воины и пастухи. Лишь спустя многие десятилетия к полезным пряностям стали добавлять воду или винный уксус, чтобы получить густую пасту.

Интересно, что свежие помидоры никогда не входили в традиционный состав. Настоящая кавказская приправа делается исключительно из перца, соли и трав. Современные томатные вариации стали массово популярны только во времена Советского Союза. Однако, независимо от рецепта, эта приправа абсолютно универсальна. На Кавказе ее традиционно едят с отварным мясом, местным сыром, свежими овощами, а также щедро добавляют в фасоль и другие соусы.