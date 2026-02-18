Военно-Грузинская дорога открылась для грузового транспорта

Участок Гудаури-Коби, который является частью Военно-Грузинской дороги, открыта для грузового транспорта, сообщила пресс-служба департамента автомобильных дорог Грузии.
Уточняется, что беспрепятственное движение осуществляется также на участке Млета-Гудаури.
"В результате проведенных очистительных работ движение прицепного и полуприцепного автотранспорта по участку Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс восстановлено"
– департамент автомобильных дорог Грузии
В официальном сообщении также упомянули, что движение происходит через лавинозащитные тоннели.
"Транспорту с прицепом и полуприцепом, а также автобусам вместимостью более 8 мест разрешено проезжать в тоннеле в одностороннем порядке"
– департамент автомобильных дорог Грузии
Напомним, ранее дорога к Верхнему Ларсу была закрыта для всех видов транспорта в связи с угрозой схода лавин.