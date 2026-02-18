Военно-Грузинская дорога открылась для грузового транспорта

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дорога к Верхнему Ларсу – сухопутный маршрут между Россией и Грузией – была открыта теперь и для большегрузов, ранее сегодня трасса открылась для легкового транспорта.

Участок Гудаури-Коби, который является частью Военно-Грузинской дороги, открыта для грузового транспорта, сообщила пресс-служба департамента автомобильных дорог Грузии.

Уточняется, что беспрепятственное движение осуществляется также на участке Млета-Гудаури.

"В результате проведенных очистительных работ движение прицепного и полуприцепного автотранспорта по участку Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс восстановлено"

– департамент автомобильных дорог Грузии

В официальном сообщении также упомянули, что движение происходит через лавинозащитные тоннели.

"Транспорту с прицепом и полуприцепом, а также автобусам вместимостью более 8 мест разрешено проезжать в тоннеле в одностороннем порядке" 

– департамент автомобильных дорог Грузии

Напомним, ранее дорога к Верхнему Ларсу была закрыта для всех видов транспорта в связи с угрозой схода лавин.

