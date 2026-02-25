Вестник Кавказа

Мужчина стал жертвой схода лавины в Армении

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В южной части Армении в понедельник сошла лавина. В результате схода снежной массы погиб один человек.

В Армении мужчина погиб во время схода лавины. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на Оперативно-координационный центр региона Арагацотнской области.

Инцидент случился 16 марта в селе Египатруш, расположенном на юге страны.

В поиске мужчины участвовали сотрудники пожарно-спасательного отряда регионального управления службы спасения МЧС и спасательная группа Центра проведения специальных спасательных работ Управления спасательных сил.

В конечном счете тело гражданина было найдено, после чего его извлекли из-под лавины.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
935 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.