Мужчина стал жертвой схода лавины в Армении

В южной части Армении в понедельник сошла лавина. В результате схода снежной массы погиб один человек.

В Армении мужчина погиб во время схода лавины. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на Оперативно-координационный центр региона Арагацотнской области.

Инцидент случился 16 марта в селе Египатруш, расположенном на юге страны.

В поиске мужчины участвовали сотрудники пожарно-спасательного отряда регионального управления службы спасения МЧС и спасательная группа Центра проведения специальных спасательных работ Управления спасательных сил.

В конечном счете тело гражданина было найдено, после чего его извлекли из-под лавины.