Пашинян объяснил отсутствие лунной программы у Армении

Отсутствие у Армении собственной лунной программы прокомментировал премьер-министр страны Никол Пашинян, соответствующие пояснения он дал в ходе выступления на конференции по инновациям в госсекторе.

Глава правительства объяснил, что в Армении нет ученых, которые занимались бы этим вопросом, и отсутствуют высококвалифицированные специалисты.

Политик напомнил об американской программе "Аполлон" по высадке на Луну, которая реализовалась на протяжении 14 лет. Он также признался, что, когда узнал ее подробности, пришел в изумление: ведь над проектом трудились 400 тыс ученых. Премьер предположил, что если бы их был меньше, например, 250 тыс, то, скорее всего, программа бы не реализовалась.

"Если бы эти профессионалы и ученые были у нас, зачем нам было отказываться от полета на Луну?"

– Никол Пашинян