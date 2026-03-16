Бывший глава Минстроя Дагестана задержан

Силовики Дагестана задержана экс-главу Минстроя региона Сулейманова. Чиновник добровольно покинул пост в конце 2023 года.
Артур Сулейманов, который ранее возглавлял строительное ведомство Дагестана, задержан. Он стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, передает источник в силовых структурах региона.
"Сулейманов был задержан и доставлен в следственный отдел. По предварительной информации, он подозревается в превышении должностных полномочий"
– источник
Сулейманов возглавлял ведомство с февраля 2022 по декабрь 2023 года. Должность покинул по собственному желанию. Карьерный путь чиновника включает работу в коммерческих предприятиях, он также был связан с ГК "Ростех".