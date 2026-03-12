Дагестан заслуженно называют самым крепким регионом – Косачев

Характеристику Дагестану как наиболее крепкому региону России дал заместитель председателя Совфеда Константин Косачев.
Сенатор выступил в ходе открытия выставки российского фотографа Ивана Козорезова под названием "Дагестан – южный полюс России". Она проводится в верхней палате российского парламента как часть Года единства народов России.
Косачев выразил мнение, что ни один гость не уйдет с этой выставки равнодушным.
"Это горы удивительно красивого российского региона – Республики Дагестан – "жемчужины" нашей страны, и региона, который на протяжении своей многотысячелетней истории заслужил право, выстрадал право, называться одним из самых крепких регионов Российской Федерации, потому что здесь, в Дагестане, живут представители сотен национальностей, этнических групп"
– Константин Косачев
Зампредседателя Совета Федерации также рассказал, что в общении с иностранцами всегда приводит в пример Дагестан, ведь в регионе насчитывается 14 только государственных языков.