Нетаньяху записал видеообращение к народу Ирана

Израильский премьер обратился к народу Ирана. В своем видеообращении он пожелал им, в частности, хорошо отметить Навруз в кругу семьи и друзей.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил народ Ирана с праздником Навруз. В видеообращении, сделанном на фоне продолжающейся операции Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики, он отметил, что в этом году праздник имеет особое значение.

"Отметьте его с друзьями, семьей, любимыми. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы пожелать вам счастливого Навруза – года свободы, нового начала надежды для всех вас, дорогие друзья"

– Биньямин Нетаньяху

Напомним, с конца февраля США и Израиля атакуют объекты, которые находятся на территории Ирана. В ответ Исламская Республика наносит удары по территории еврейского государства и объектам США в странах Ближнего Востока.