Индийские туристы отказываются от отдыха в России из-за Ирана

Конфликт на Ближнем Востоке и невозможность добраться транзитом через страны Персидского залива вынуждает туристов из Индии отказываться от поездок в Россию.

Туристы из Индии аннулируют туры в Россию в связи с обстановкой на Ближнем Востоке и закрытием части аэропортов региона, которые использовались для транзитных рейсов, передает Ассоциация туроператоров (АТОР).

"В "Интуристе" констатируют, что сразу после начала кризиса последовала волна аннуляций, которая продолжается до сих пор. С аннуляцией туров столкнулись и в "Тари тур". Три группы туристов из Индии, которые планировали лететь через ОАЭ, аннулировали туры на март"

– АТОР

Чаще всего азиатские туристы добираются в РФ через Персидский залив, из-за текущей геополитической обстановки такие рейсы стали недоступны.

С такой же проблемой сталкиваются и российские туристы, которые добирались до Индии, Таиланда и Вьетнама через ОАЭ.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
